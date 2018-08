Tenta fuga da auto Carabinieri,arrestato

(ANSA) - CATTOLICA (RIMINI), 22 AGO - Tenta la fuga dall'auto dei Carabinieri che lo stanno portando in caserma, apre la portiera della 'Gazzella' per buttarsi in strada ma viene fermato dai militari. È successo nel corso della mattinata quando i militari della tenenza di Cattolica hanno arrestato un 57enne pregiudicato residente a Pesaro responsabile di resistenza e minaccia.

Gli uomini dell'Arma, avendo appreso che l'indagato potesse detenere nella propria abitazione una pistola illegalmente detenuta, hanno seguito una perquisizione domiciliare, nel corso della quale hanno trovato una pistola giocattolo priva di tappo rosso. Caricato a bordo dell'autovettura di servizio per essere condotto in caserma, il 57enne, approfittando della fermata ad un semaforo, ha aperto lo sportello dell'auto tentando la fuga.

Immediatamente bloccato, ha reagito violentemente colpendo i militari con calci e pugni.