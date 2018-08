Rossi, capire se la Yamaha vuole vincere

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - "Manca ancora molto alla fine della stagione ed è frustrante non riuscire a migliorare". Così Valentino Rossi, al sito motoGp.com, sulle difficoltà della sua 23/a annata nel motomondiale. "Per me è molto importante capire se Yamaha vuole vincere, ma è anche fondamentale capire quanto si vuole sforzare per risolvere la situazione - aggiunge il pilota - Ora sono secondo, è una buona posizione ma credo sia difficile tenerla fino alla fine. La cosa peggiore è che non solo abbastanza veloce per mettere pressione a Marquez". "La mia ultima vittoria è anche l'ultima della Yamaha (21 gare fa, ndr) - sottolinea Rossi - Non siamo al massimo perché spesso in questa stagione ho guidato molto bene e sono certo che con un prototipo più competitivo avrei potuto lottare per la vittoria in molte occasioni".