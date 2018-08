Pd, Festa Pesaro tematica su enti locali

(ANSA) - PESARO, 22 AGO - Maurizio Martina, Paolo Gentiloni, Walter Veltroni, Piero Fassino e Marco Minniti sono alcuni dei big del Pd attesi alla festa dell'Unità di Pesaro, in programma dal 25 agosto al 2 settembre, che anche quest'anno è festa tematica dedicata agli enti locali. Cinquanta ospiti per 20 dibattiti in 9 giorni di durata, tra spettacoli e incontri con Piazza del Popolo come location principale, ma anche altri sedi nel centro storico. Il via il 25 agosto con tre sindaci: Valeria Mancinelli di Ancona, Dario Nardella di Firenze e Federico Pizzarotti di Parma, seguiti in serata dal presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli. Il primo settembre si terrà l'assemblea nazionale degli amministratori locali Pd, intitolata "Energia locale per ripartire", coordinata dal sindaco Matteo Ricci, responsabile enti locali del partito. Tra gli altri ospiti la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, gli ex ministri Giovannini e Damiano, Giorgio Gori, il sottosegretario all'Interno Stefano Candiani.