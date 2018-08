Moto:Rossi, importante migliorare sempre

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - L'elisir di lunga giovinezza, che consente a Valentino Rossi di essere ancora un pilota di primo piano alla soglia dei 40 anni, è mentale. Il segreto è una continua evoluzione, come spiega lui stesso al sito motoGp.com: "La cosa più importante è essere in grado di migliorare la moto e me stesso. E' una grande motivazione. Se non riuscissi a fare questa evoluzione continua potrei benissimo starmene a casa a guardare le corse sul divano". E il futuro cosa gli riserva? "Se dovessi lasciare con le moto credo che proverò a competere con le macchine, la velocità e le corse sono tutto per me. Ma lo farò con molto più relax. Allo stesso tempo continuerò a lavorare con i giovani piloti e forse estenderemo il nostro team (lo Sky Racing Team VR46, ndr) alla MotoGp. Ma sono solo idee - conclude il campione di Tavullia - So solo che quando appenderò il casco al chiudo sarà un momento molto triste e difficile".