Ragazzo disperso durante rave party

Un ragazzo che aveva partecipato al rave party organizzato vicino al Monte Vermenone tra Sefro e Fiuminata nel Maceratese, al confine con l'Umbria, è disperso nella zona. Lo stanno cercando da ieri sera vigili del fuoco, polizia, carabinieri Forestali e volontari: sarebbe stato trovato il furgone con il quale il giovane è arrivato al rave, con le chiavi inserite nel cruscotto, ma nessuna traccia del ragazzo. Alla festa a ritmo di musica techno sulle spianate che hanno accolto il 14 luglio scorso il concerto di Noa nel Festival RisorgiMarche, hanno partecipato oltre 4mila persone e, negli ultimi giorni, ne erano rimaste circa un migliaio. Molti i malori per abuso di sostanze alcoliche, le denunce per stupefacenti e le multe per invasioni di terreni: qualche giorno fa un camper in sosta si era sfrenato, piombando su una tenda canadese e ferendo due ragazzi.