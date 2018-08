Pazzaglini, tutelare settore ippica

"Il settore dell'ippica dovrà essere tutelato, non deve essere considerato un settore per un'élite, non deve rimanere confinato nel mondo degli appassionati". A sottolinearlo è stato il sindaco di Visso e senatore leghista Giuliano Pazzaglini all'ippodromo San Paolo di Montegiorgio durante la finale del 38/o campionato di Guidatori trotto vinto per la terza volta dal driver Roberto Vecchione. "In realtà - ha detto Pazzaglini facendo eco alle dichiarazioni del ministro Gian Marco Centinaio a sostegno del rilancio del comparto - è il mondo dell'eccellenza dell'agraria, della veterinaria e delle scienze zoologiche, un po' come la formula uno per la ricerca tecnologica del settore automobilistico. L'ippica - ha aggiunto - deve diventare un settore sempre più forte, tanto da essere sempre di più il faro dell'economia locale, del settore enogastronomico e turistico.

Questa giornata del San Paolo - ha concluso Pazzaglini - è stata un grande spot per Montegiorgio e per tutta la Regione".