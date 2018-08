Incendio in pineta durante temporale

Un incendio è divampato nel pomeriggio in una pineta in contrada Colle Sant'Andrea di Ripatransone dove in quel momento infuriava un temporale. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, unità boschive e uomini di Ascoli Piceno e San Benedetto, con 20 unità e sei mezzi. Le fiamme, che hanno interessato un'area piuttosto ampia, sono state in queste ore praticamente domate dai pompieri che dovranno anche svolgere la bonifica dell'area insieme ai volontari della protezione civile regionale.