Verso un Rave party non autorizzato con droga in auto

(ANSA) - PERUGIA, 19 AGO - Erano presumibilmente diretti - secondo i carabinieri - verso un Rave party non autorizzato, che si è svolto in una località montana delle Marche, al confine con l'Umbria, tre giovani francesi fermati per un controllo mentre transitavano in auto nella zona di Nocera Umbra e trovati in possesso di stupefacenti. I tre sono stati segnalati alla prefettura.

Al Rave party - hanno riferito i militari - hanno preso parte oltre 1.500 persone provenienti da tutta Italia e dall'estero. I carabinieri della stazione di Nocera Umbra, proprio per monitorare il passaggio di eventuali giovani attirati dall'evento, hanno svolto serrati controlli sul territorio di competenza. I tre francesi avevano hascisc, una pasticca di Lsd e materiale per il consumo dello stupefacente. Lo scorso anno, in occasione di analogo evento svoltosi in località Monte Pennino di Nocera Umbra, gli stessi militari avevano denunciato 48 giovani per invasione di terreni e deturpamento di bellezze naturali.