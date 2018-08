Studenti Medi, no Regione a Meeting Cl

"Dispiace molto leggere che la nostra Regione rivendichi con forza la partecipazione a un Meeting come quello di Comunione e Liberazione". Lo dichiara Sami Ghanmi, coordinatore regionale della Rete degli studenti medi Marche replicando all'assessore regionale Loretta Bravi che aveva definito l'iniziativa "Un'opportunità informativa e formativa per i giovani ospiti in un contesto innovativo e internazionale". "Le nostre critiche, insieme a quelle di tante altre organizzazioni - spiega Ghanmi - sono state bollate come notizie false ma la Delibera della Giunta Regionale 1.036 parla chiaro: gli studenti faranno alternanza scuola lavoro in un evento politicamente schierato come quello di Rimini. A oggi, inoltre, non ci è dato sapere il percorso formativo che dovrebbe motivare gli studenti a partecipare. Di certo quei 95.648 euro potevano essere spesi molto meglio, a nostro avviso".