Ministro istruzione a Pesaro Urbino 21/8

Il Ministro all'Istruzione, Università e Ricerca, Marco Bussetti, sarà a Urbino il 21 agosto. "Il ministro - fa sapere il Comune - ha accolto l'invito del sindaco Maurizio Gambini, e dell'Assessore alla Cultura e alla Rivoluzione, Vittorio Sgarbi, a visitare la città di Urbino e la mostra "Rossini 150" dedicata all'anniversario della morte del grande compositore, diffusa nelle sedi di Pesaro, Urbino e Fano". Martedì mattina il ministro farà una prima tappa a Pesaro per visitare la mostra "Pesaro racconta Rossini" nei Musei Civici e il museo di Casa Rossini. Poi il prefetto Carla Cincarilli e l'assessore Sgarbi lo accompagneranno "ad ammirare le bellezze del Palazzo della Prefettura". In tarda mattinata Bussetti arriverà a Urbino per la mostra curata da Vittorio Sgarbi "Gesamtkunstwerk: Pelagio Palagi e Gioachino Rossini".

Previsto poi in municipio un incontro tra il ministro e Vilberto Stocchi, rettore dell'Università degli studi "Carlo Bo". Infine Bussetti visiterà la Galleria nazionale delle Marche.