Crollo ponte, Pergolesi chiederà bando

"Presenterò un'istanza in Regione affinché venga predisposto un bando straordinario, con relativi fondi, per la riqualificazione delle infrastrutture più a rischio nelle cinque province" marchigiane. Lo scrive la consigliera regionale M5s Romina Pergolesi in un post sulla sua pagina di Facebook. "Oggi, giornata di lutto nazionale per la tragedia di Genova - esordisce - siamo tutti chiamati a rispettare il dolore dei familiari delle vittime. La rabbia e il rancore non riporteranno in vita quelle persone, ma è naturale, come italiana e portavoce dei cittadini nelle istituzioni, provare una profonda indignazione per una tragedia che si sarebbe potuta evitare. Spetta alla giustizia - prosegue - individuare e punire i responsabili del crollo del ponte Morandi. Da domani, tutti insieme, dobbiamo iniziare a "rimettere in piedi" questo nostro Paese. Non abbiamo bisogno di grandi opere - osserva - ma di manutenzioni ordinarie e straordinarie, quelle che non portano voti ma donano benessere e serenità ai cittadini".