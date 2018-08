Pesaro, sit-in Comune 1/9 sotto ponte Fs

"#bandoperiferie #ponti sabato 1 settembre (ora da definirsi) presidio/manifestazione sotto il cavalcaferrovia davanti al Monumento alla Resistenza". Lo comunica sulla propria pagina Facebook il sindaco di Pesaro e responsabile enti locali Pd Matteo Ricci. "Il blocco del bando periferie non ci consente di sistemare tutto il cavalcaferrovia (vedi progetto approvato) - spiega - oltre che l'area intorno alla stazione e di via dell'acquedotto. Sono 11 milioni che spettano alla città e ci batteremo per averli. Il primo settembre ci sarà una mobilitazione organizzata dai sindaci delle città capoluogo per far cambiare idea a Governo e Parlamento; il provvedimento mille proroghe andrà infatti alla Camera entro metà settembre. Sono invitati a partecipare tutti coloro che vogliono bene alla città e vogliono fatti concreti contro il degrado e per la sicurezza. A Pesaro - conclude Ricci - i ponti con più esigenza di riqualificazione sono il cavalcaferrovia e il ponte di via La Marca, già finanziato.

