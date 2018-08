Guccini e Macchiavelli a Festival Giallo

Francesco Guccini, Loriano Macchiavelli, uno dei padri del fondatori del giallo italiano, Jacopo Fo e vari giornalisti tra cui Drago Hedl, reporter investigativo croato. Sono alcuni degli ospiti del festival di Senigallia del noir e del giallo civile "Ventimilarighesottoimari in Giallo", organizzato dal Comune in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare. La 6/a edizione si svolgerà dal 19 al 26 agosto.

Tra i temi che verranno affrontati anche misteri irrisolti della storia italiana come l'assassinio Moro e l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli. Due gli appuntamenti nuovi legati all'arte: uno sul ritrovamento dell'opera del Correggio "La Sant'Agata di Senigallia" esposta a palazzetto Baviera, il secondo svela il segreto dietro la foto di Robert Doisneau "Le Baiser de l'Hotel de Ville" una delle immagini più famose del Novecento esposta a Palazzo del Duca. A Palazzetto Baviera l'omaggio all'illustratore del giallo Carlo Jacono con molte opere originali.