Bivacchi spiaggia Mezzavalle, 75 verbali

Sono 75 i verbali amministrativi, con multe previste da cento a mille euro, per occupazione abusiva di spazio demaniale. E' il bilancio degli accertamenti eseguiti la scorsa notte dai Carabinieri Forestali delle Stazioni del Conero, Senigallia e Ancona, congiuntamente alla Polizia Municipale, lungo la spiaggia di Mezzavalle per verificare il rispetto dell'ordinanza del Comune di Ancona che vieta campeggio, bivacco e introduzione di animali da compagnia in spiaggia. I controlli sono scattati alle 5:30: si è accertata la presenza di numerose persone con tende ombrelloni o sacchi a pelo, che stavano dormendo in spiaggia, o che avevano montato la tenda. Alcuni avevano anche il cane al seguito. Si tratta del quinto blitz dei Forestali a Mezzavalle: primi quattro avevano avuto una finalità principalmente preventiva.