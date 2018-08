Adsp, denuncia per scritte Arco Traiano

"Un'offesa alla città sul monumento simbolo della città. Uno sfregio di una mano ignorante e vigliacca, che credendo di non essere visto ha tentato anche di lasciare la sua firma, prima di scappare". Così in un post sulla pagina Facebook Porto Antico - Ancona l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Centrale sulle scritte con pennarello nero comparse sull'Arco di Traiano. "All'autore di questo gesto - prosegue l'Authority - vogliamo fare sapere che ci sono telecamere che vigilano sull'area portuale e che consentiranno di individuare chi e quando ha agito". L'Autorithy interverrà per "rimuovere l'imbrattatura con l'ausilio della Soprintendenza" e sporgerà "una doverosa formale e circostanziata denuncia all'autorità giudiziaria allegando copia delle registrazioni". L'Adsp ha infatti "avviato verifiche sulle registrazioni della sorveglianza, e sarà chiesto supporto anche a Fincantieri, che ha proprio di fianco all'Arco il proprio accesso al cantiere navale sorvegliato 24 ore al giorno".