Regione Marche e scuole a Meeting Cl

"Un'opportunità informativa e formativa per i giovani ospiti in un contesto innovativo e internazionale". Così l'assessore regionale al Lavoro Loretta Bravi sulla partecipazione della Regione al Meeting per l'amicizia tra i popoli a Rimini dal 19 al 25 agosto. La Regione ha scelto il "contesto di Mesh Area, un padiglione di 6mila metri quadrati dedicato al mondo del lavoro, considerato tra i più innovativi in Italia e ricco di eventi che incontrano i temi della formazione del lavoro". "L'offerta marchigiana è ampia - sottolinea Bravi ricordando la partecipazione di studenti per progetti di alternanza scuola-lavoro -, le scuole partecipano nelle diversità: da Itis a licei delle cinque province insieme a università, Afam e Its che hanno maggiore necessità di essere conosciuti per l'eccellenza che rappresentano. Ribadisco: considerate le fake news imperanti, che i ragazzi saranno "ospiti" accompagnati da un tutor che li guiderà per partecipare a incontri formativi a seconda di interessi e prospettive".