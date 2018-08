Minaccia e spara a famigliari,arrestato

(ANSA) - ROCCAFLUVIONE (ASCOLI PICENO), 16 AGO - Dopo l'ennesima lite scoppiata per futili motivi con la moglie, un pensionato 74enne ha minacciato con un fucile da caccia la coniuge di 70 anni e il figlio: nella colluttazione con quest'ultimo che lo ha affrontato con decisione, prima di essere disarmato il pensionato ha esploso anche un colpo senza riuscire a colpire i famigliari. E' accaduto a Roccafluvione. Allertati al telefono del figlio - la grave situazione familiare non era mai stata denunciata -, i carabinieri della Compagnia di Ascoli Piceno e della Stazione di Venarotta hanno poi rintracciato il 74enne che nel frattempo si era rifugiato in casa di un parente residente nella zona e lo hanno arrestato per tentato omicidio.

Oltre a quello imbracciato durante i litigio, all'uomo i militari hanno ritirato altri quattro fucili regolarmente detenuti.