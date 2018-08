Abbraccia e ruba collana d'oro a anziana

Con la scusa di chiedere informazioni a una 70enne, le ruba la collana d'oro in centro storico. E' accaduto a Senigallia: mentre la vittima passeggiava, una ragazza, sui 20 anni, alta circa 1,75 mt e con i capelli lunghi, le ha chiesto informazioni, l'ha abbracciata con fare amichevole e si è dileguata. Una volta arrivata a casa, la 70enne si è accorta che al collo non aveva più la collana e ha avvertito la polizia. Non si tratta di un episodio isolato: pochi giorni fa in città una ladra ha sottratto preziosi ad altri anziani. Un altro raggiro si stava per consumare nei pressi del lungomare Marconi: una 25enne di origine rom aveva avvicinato un 80enne di Senigallia con modi ammiccanti, proponendo di appartarsi con lui. Solo il tempestivo intervento di due agenti di pattuglia ha permesso di bloccare e identificare la giovane, specialista in furti ai danni di anziani Per la donna il Comune ha emesso un foglio di via obbligatorio dal territorio di Senigallia.