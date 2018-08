Vvf soccorrono escursionista sul Conero

I vigili del fuoco di Ancona sono intervenuti nel pomeriggio sul sentiero 301 del Monte Conero per soccorrere un escursionista infortunatosi dopo essere caduto. La squadra dei vigili del fuoco ha collaborato con il personale sanitario per il trasporto della persona infortunata, che è stata trasportato al pronto soccorso: non è in gravi condizioni.