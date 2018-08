Squillo in casa affittata, denunciato

Due giovani ragazze, una sudamericana e una spagnola, si prostituivano in un appartamento in via Colleverde ad Ancona, affittato da un pescatore anconetano di 55 anni. L'uomo, che aveva a sua volta subaffittato l'abitazione alle ragazze, è stato denunciato dalla polizia per favoreggiamento della prostituzione. La vicenda è emersa durante i controlli preventivi disposti dal Questore Oreste Capocasa e 'spalmati' in tutta la provincia e su tutti i giorni del periodo estivo per il contrasto a criminalità, prostituzione, abusivismo commerciale, per la verifica di irregolarità amministrative in esercizi commerciali e d'intrattenimento e per la sicurezza pubblica. La polizia ha scoperto anche un'altra casa 'a luci rosse' nella zona della stazione ferroviaria di Ancona dove si prostituivano quattro nigeriane.