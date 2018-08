Marche, allerta meteo pioggia Ferragosto

La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse per pioggia valido su tutte le Marche da mezzanotte alle 18 di Ferragosto riguardante rovesci di pioggia e temporali. L'ente indica un'allerta "arancione" per criticità idrogeologica. "Flussi inizialmente meridionali - fa sapere il Comune di Senigallia - in successiva rotazione dai quadranti orientali, favoriranno a partire dalla serata di martedì 14 fino alle ore centrali del 15 agosto precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale". "Localmente - recita il bollettino - i fenomeni risulteranno intensi. Le precipitazioni previste saranno diffuse con medie areali tra deboli e moderate e locali picchi moderati".