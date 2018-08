Sisma, cortometraggi promozione Sarnano

"Sarnano, più di quanto immagini". E' lo slogan di una campagna di promozione turistica del Comune di Sarnano, compreso nel 'cratere' sismico, incentrata su un video formato da tre cortometraggi, affinché le persone possano "associare bellissimi territori a sentimenti positivi". Così il sindaco Franco Ceregioli sul filmato che racconta tre storie con il comune denominatore della cittadina non solo "luogo ma stato dell'anima": un uomo sulla quarantina, svuotato dalla grigia vita quotidiana ritrova a Sarnano i ricordi d'infanzia e il legame con se stesso, un anziano cieco che la conosce a memoria nonostante non l'abbia mai vista, una coppia che si incontra per caso in un pub e dà vita a un viaggio immaginario sui Monti Sibillini. "Scopri, vivi e innamorati" è il messaggio finale allo spettatore del video affidato a Stefano Monti, Fabio Michettoni e Stefano Merlini, film-maker allievi della scuola marchigiana Officine Mattoli mentre gli slogan finali sono della copywriter Isabella Tomassucci.