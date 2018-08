In 30 mila al Macerata Opera Festival

(ANSA) - MACERATA, 13 AGO - Quasi 30mila spettatori (29.799) e 1,3 milioni di euro di incassi (1.263.000; +57mila euro rispetto al 2017). E' il bilancio del 54/o Macerata Opera Festival concluso ieri allo Sferisterio. Se si considerano anche le opere in scena al Teatro Lauro Rossi, i concerti e il balletto gli spettatori sono stati 36.500 (3mila in più del 2017). Nell'ultimo weekend il Flauto Magico ha raggiunto le 2.011 presenze e gli oltre 94mila euro d'incasso mentre la Traviata (2.431 persone; 125.601 euro) ha fatto segnare un nuovo record per le opere da quando è stata riallestita la platea nel 2006. Premiato dal pubblico il programma #verdesperanza preparato dal sovrintendente Luciano Messi, dalla direttrice artistica Barbara Minghetti e dal direttore musicale Francesco Lanzillotta. Per il 2019 già annunciato il tema #rossodesiderio declinato nei toni della gelosia, del potere e della possessività, evocati nelle tre opere in programma: Carmen, Macbeth e RIgoletto. Si aprirà con la Carmen di Bizet (19-28 luglio).