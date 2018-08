Gdf sequestra 1.300 'falsi' e pressa

C'era anche una pressa a caldo, per applicare etichette di importanti griffe ad anonimi capi d'abbigliamento, in uno dei due appartamenti-laboratori nel grattacielo multietnico Hotel House di Porto Recanati dove la Guardia di Finanza ha sequestrato 1.341 articoli contraffatti. I militari del Nucleo di polizia economico finanziario di Macerata, della Compagnia di Civitanova Marche e della Tenenza di Porto Recanati hanno compiuto il blitz lo scorso fine settimana sequestrando negli stessi locali anche 8,5 grammi di eroina suddivisa in dieci dosi e cinque banconote false. Denunciate a piede libero due persone di origine senegalese. Durante altri controlli anti-abusivismo commerciale sul lungomare i finanzieri di Porto Recanati hanno eseguito inoltre tre sequestri amministrativi su 280 articoli nei confronti di altrettanti soggetti. In un bazar gestito da un commerciante di origine pakistana sono stati bloccati 50mila articoli per violazione del codice al consumo.