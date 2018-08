Due ragazzi dispersi in mare ad Ancona

Due giovani, di origine africana, dispersi in mare mentre stavano giocando in acqua davanti agli scogli prospicienti alla spiaggia libera di Torrette ad Ancona.

Sul posto sono in corso le ricerche coordinate dalla Guardia Costiera. Anche l'eliambulanza Icaro sta sorvolando lo specchio d'acqua. Coinvolti nell'operazione di ricerca e recupero anche i bagnini del litorale, vigili del fuoco e carabinieri oltre a sanitari del 118 e Croce Gialla. La spiaggia è stata fatta sgomberare per facilitare il lavoro dei soccorritori.