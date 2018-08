Sigilli Cc Forestali a officina abusiva

(ANSA) - ARCEVIA (ANCONA), 11 AGO - Gestione abusiva di rifiuti speciali e di veicoli fuori uso, falso e truffa. Sono i reati contestati a un meccanico non autorizzato residente ad Arcevia denunciato dai Carabinieri Forestali delle stazioni di Arcevia, Sassoferrato, Senigallia e Montegiorgio. L'uomo, 61enne, da tempo esercitava abusivamente la professione di meccanico, gestendo decine di auto, alcune destinate alla rottamazione e altre lasciate in evidente stato di abbandono in frazione Prosano. Dai veicoli il falso meccanico prelevava vari pezzi di ricambio. La sua attività è finita nel mirino dei Forestali nell'ambito di una indagine riguardante attività illecite di gestione di rifiuti speciali pericolosi. Sprovvisto di qualsiasi documentazione per la detenzione e gestione dei veicoli, nonché di qualsiasi autorizzazione per la sua attività, l'arceviese è stato denunciato. Gli verranno contestati entro 90 giorni illeciti amministrativi per circa 50mila euro.