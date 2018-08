Prima guida turistica Torre di Palme

Prima guida turistica, con 50 testi in italiano e inglese e foto, di Torre di Palme, frazione di Fermo compresa tra i "borghi più belli d'Italia". Un viaggio nel gioiello fermano dalla cinta muraria al belvedere, dall'oratorio di San Rocco al Crivelli nel tempio di Sant'Agostino passando per la chiesa di San Giovanni Battista fino al bosco del Cugnolo e alla Grotta degli amanti. Un luogo ricco di bellezze culturali, storiche, paesaggistiche e naturali. "Nel quale si aggiungerà un tassello di rilievo come il museo archeologico nell'ex scuola - spiega l'assessore alla cultura e al turismo Francesco Trasatti -, i lavori partiranno a breve". Si aggiungerà la suggestione della storia archeologica grazie ai reperti della necropoli picena rinvenuti durante scavi del metanodotto a opera della Edison tra dicembre 2016 e aprile 2017 in contrada Cugnolo: la terra aveva restituito i resti dei corpi di due donne vissute nel VI sec a. C. ammantate di ambra, gioielli e di due anelloni piceni.