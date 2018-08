Nel weekend ad Ancona 43.500 passeggeri

Circa 43.500 passeggeri attesi al porto di Ancona nel fine settimana: il weekend più caldo dell'estate (+8% rispetto all'anno precedente) secondo l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatco Centrale che stima in oltre 39.500 gli imbarchi e sbarchi dai traghetti a cui si aggiungeranno gli oltre 2.800 crocieristi della Msc Sinfonia, in arrivo oggi, e i circa 1.200 di Marella Celebration nella toccata mensile de 12 agosto. Le due navi da crociera movimenteranno 4mila persone. Gli itinerari previsti vanno dalla scoperta di Ancona alla riviera del Conero, da Urbino alle Grotte di Frasassi, da Osimo e Jesi ad Ascoli Piceno. Per i traghetti internazionali sono sette le partenze per la Grecia (25mila passeggeri). Salgono a oltre 11mila i turisti verso la Croazia e a 2.800 quelli per Durazzo. Le auto al seguito supereranno le 9mila unità "Siamo pronti ad affrontare uno dei weekend più complessi dell'anno - ha dichiarato il Presidente dell'Adsp Rodolfo Giampieri.