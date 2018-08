Esame patente con 'aiuto', denunciati

(ANSA) - PERUGIA, 9 AGO - Aveva sotto ai vestiti una micro telecamera e altri dispositivi elettronici che avrebbero permesso di avere suggerimenti dall'esterno un macedone impegnato alla Motorizzazione di Perugia negli esami di teoria per la patente "B". E' risultato collegato con un connazionale fuori dall'aula e i due sono stati denunciati a piede libero dalla polizia stradale.

Gli agenti sono intervenuti dopo che gli esaminatori si erano insospettiti per dei rumori di strumentazioni in radiofrequenza.

All'esterno è stato così scoperto lo straniero risultato in collegamento con qualcuno dentro. Gli investigatori hanno poi individuato un candidato con applicati sul corpo con nastro adesivo apparecchi audiovisivi e bluetooth. Attraverso micro telecamera e il mini router autoalimentato, lo straniero - in base agli accertamenti - era in grado di trasmettere la scheda d'esame ad un cellulare che con una videochiamata avrebbe dato la possibilità di osservare i quiz, ottenendo suggerimenti per le risposte con un auricolare wireless.