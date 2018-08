Sisma,sportello Cna Sos Amandola da 5/9

(ANSA) - FERMO 8 AGO - Sarà operativo dal 5 settembre lo Sportello Cna Sos sisma ad Amandola: offrirà "un supporto a imprese e cittadini riguardo alle procedure per la ricostruzione post sisma nella quinta area interna delle Marche e una consulenza specifica grazie ad un funzionario dedicato". Lo annuncia il direttore generale della Cna Fermo Alessandro Migliore: nell'area dell'Appennino Alto Fermano, istituita dalla Regione, si riscontrano le stesse problematiche ravvisate altrove a cui si aggiunge la gestione del post sisma. Il riconoscimento della quinta area interna, commenta il presidente di Cna Fermo Paolo Silenzi è "una buona notizia che arriva dopo anni di vacatio: ora tocca al territorio mettere in campo progetti concreti e programmare il da farsi per intercettare le risorse da dedicare alla ripartenza e allo sviluppo". Tra questi lo sportello Sos sisma che assisterà anche in tema di credito, certificazioni Soa, sicurezza sul lavoro, consulenza legale, sospensioni e rateizzazioni, gare e appalti pubblici.