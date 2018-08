Marche,8.632 ditte artigiane per turismo

Nelle Marche sono 8.632 le imprese artigiane che offrono beni e servizi di interesse per i turisti, (19,1% artigianato): le Marche al 5/o posto tra le regioni italiane con maggior incidenza dell'artigianato nei settori a vocazione turistica. Lo rivela un'analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato. A livello provinciale l'artigianato nei settori a vocazione turistica rappresenta oltre 1/5 del totale sul territorio in 14 province tra cui Fermo (34,5%). Il segmento di imprese della provincia di Macerata ne conta 2.081 (19,7%).

Seguono Pesaro e Urbino (15,7%), Ascoli Piceno (15,4%) e Ancona (15,1%). Nel 2017 le presenze turistiche nelle Marche sono state oltre 11 milioni (18% stranieri). Nel triennio 2015-2017 le Marche sono risultate 4/e in Italia per crescita di turisti italiani (+5,7%). "I dati in crescita del turismo sono incoraggianti - dice Renzo Leonori, presidente Provinciale di Confartigianato Imprese Macerata - a dimostrazione del forte interesse per il territorio e i nostri prodotti".