29/ Templaria Festival a Castignano

La storia dei templari tra verità e leggenda. Confermato a Castignano (Ascoli Piceno) il Templaria Festival arrivato alla 29esima edizione presentata a Palazzo Leopardi ad Ancona. Dal 17 al 21 agosto il paese tornerà al Medioevo. Un programma artistico ampliato con due grandi firme della ricerca storica: i professori Alberto Melloni e Valerio Massimo Manfredi. Gli organizzatori prevedono 20mila visitatori.

Vicoli, strade, teatri all'aperto accoglieranno i visitatori dietro il pagamento di un biglietto d'ingresso. Nel borgo verrà riproposto uno spaccato di vita medioevale con la possibilità di gustare anche piatti elaborati sulla base di antichi ricettari del XIII e XIV sec. "Di recente - ha spiegato il capogruppo Pd in Consiglio Regionale Fabio Urbinati - l'Assemblea ha approvato la legge regionale sulle rievocazioni storiche: in base a precisi parametri prevede l'inserimento delle manifestazioni a contenuto storico più rilevanti delle Marche in un albo per accedere a finanziamenti mirati".