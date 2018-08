Marche, 4 mln euro a strutture anziani

E' dedicata agli anziani non autosufficienti o affetti da demenza la misura adottata dalla Giunta regionale delle Marche che destina oltre 4 milioni di euro alle strutture extraospedaliere: oltre 3 milioni di euro per incrementare i posti letto convenzionati con il Servizio sanitario regionale a supporto della residenzialità per anziani non auto sufficienti e 780mila euro per la riqualificazione dell'offerta residenziale per gli anziani affetti da demenza.

Soddisfatto per i risultati ottenuti nelle trattative con gli enti gestori il presidente della Regione Luca Ceriscioli: "Si tratta - commenta - di un percorso di riordino lungo e complesso che non può che avvenire per step ma con chiari obiettivi strategici a medio e lungo termine: ampliamento, appropriatezza e differenziazione delle prestazioni erogate dalle strutture extraospedaliere che assicurano al cittadino servizi di qualità inclusivi economicamente sostenibili".