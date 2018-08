Incontro Ceriscioli-primari Piceno

"Il messaggio più forte di oggi che ci arriva da chi vive e lavora nei due ospedali di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, è quello di fare presto. Ci hanno chiesto un'accelerazione rispetto al percorso che porterà alla realizzazione dell'ospedale unico". Lo sottolinea il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli dopo aver incontrato i primari dei due ospedali al 'Mazzoni' di Ascoli. I primari "ci hanno chiesto un'accelerazione del percorso che porterà a realizzare l'ospedale unico. Molti - ha aggiunto Ceriscioli - ritengono sia importante passare dalle parole ai fatti e realizzare la struttura nel più breve tempo possibile - E' un passaggio strategico quello di oggi: è stato fatto in tutte e tre le situazioni provinciali in cui si realizzeranno i nuovi ospedali: Ascoli, Pesaro e Macerata. Anche nel Piceno i sindaci hanno scelto la collocazione per la nuova struttura unica: un ospedale per acuti che concentri specialità, massimo delle tecnologie disponibili ed eccellenza servizi.