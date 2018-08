Incendi auto San Benedetto T.,un arresto

Piccole rivalità, gelosie, mancati pagamenti per lavori fatti, offese ricevute, piaceri fatti a qualcun altro. Sarebbero state motivazioni come queste a indurre un 39enne di origine albanese naturalizzato italiano ad appiccare numerosi incendi ad autovetture che si sono verificati da oltre un anno a San Benedetto del Tronto. L'uomo è stato arrestato dopo una complessa attività investigativa della squadra mobile della questura di Ascoli Piceno. La Procura di Ascoli gli contesta nove incendi ad altrettante automobili. Alla sua individuazione si è arrivati grazie anche al lavoro dei carabinieri del nucleo investigativo, del Norm e degli agenti del commissariato rivierasco che hanno preso parte nel tempo alle indagini della squadra mobile coordinate dal procuratore capo di Ascoli Umberto Monti e dal sostituto Mara Flaiani. Già da qualche mese l'uomo era nel mirino degli inquirenti. dopo la perquisizione della sua abitazione gli incendi non si erano più verificati.