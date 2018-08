Gdf sequestra mille articoli falsificati

Circa mille articoli tra scarpe, borse occhiali da sole e bigiotteria, tutte riproduzioni di note marche sportive o altre griffe, sono stati sequestrati dalla Tenenza della Guardia di finanza di Porto Recanati nell'ambito di controlli per il contrasto dei fenomeni illeciti tra cui l'abusivismo commerciale. I militari hanno anche segnalato, dal punto di vista amministrativo, un venditore che non era in possesso della licenza per il commercio ambulante. Altri commercianti improvvisati di origine straniera sono scappati durante gli accertamenti, abbandonando la mercanzia in strada. Il dispositivo di controllo ha visto impegnate diverse pattuglie che hanno setacciato il lungomare e i punti più 'sensibili' della cittadina balneare.