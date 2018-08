Cna, dramma Bologna ripropone problema

(ANSA) - PESARO, 7 AGO - "La tragedia di Bologna ripropone in tutta la sua drammaticità il problema del trasporti di merci infiammabili e pericolose". Lo sottolinea la Cna-Fita di Pesaro Urbino: è "un tema di grande attualità e non solo per le gravissime conseguenze di questo incidente in A14, ma per la delicatezza e pericolosità di questo tipo di trasporti". Proprio nei giorni scorsi, l'associazione aveva comunicato ai media l'organizzazione di un "corso specifico altamente professionalizzante per condurre mezzi pesanti con carichi pericolosi". "Certo - fa notare Cna-Fita - un corso non basta ad evitare tragedie come quelle di Bologna". "Riguardo alle merci pericolose sarebbe utile - dice Riccardo Battisti, responsabile Cna-Fita Marche - far viaggiare i mezzi di notte, nelle fasce orarie con la minore densità di traffico". E aggiunge: "I veicoli industriali in generale coinvolti negli incidenti non arrivano al 10%. E da questa percentuale si dovrebbe scorporare la sotto-categoria di cui parliamo".