Anteprima Latona Crn a Monaco Yacht Show

Il nuovo superyacht Crn, società parte del Ferretti Group, da 50 metri Latona sarà presentato in world première al Monaco Yacht Show 2018 a fine settembre.

Consegnato a maggio, l'ultima 'fuoriserie' del mare dell'atelier italiano è stata costruita su misura per realizzare i desideri di un armatore selettivo e determinato. Ispirata allo storico Superconero degli anni '60, Latona segna una nuova collaborazione tra Crn e Zuccon International Project. Gli aspetti tecnici del progetto e le linee filanti dello scafo sono stati sviluppati dall'ufficio tecnico di Crn mentre le linee esterne sono state progettate dallo studio Zuccon che insieme all'Ufficio Interiors&Design Crn ha curato anche interni ed esterni. Quattro ampi ponti più un sottoponte: Latona è uno yacht dalle linee classiche e senza tempo che valorizza stile ed eleganza degli ambienti outdoor. Il fil rouge degli interni è rappresentato dal mood Liberty. Può ospitare fino a 10 ospiti in cinque cabine oltre ad alloggi per 9 membri dell'equipaggio.