Terremoto: nuovo studentato a Camerino

L'Università di Camerino (Macerata) torna ad avere i suoi alloggi per gli studenti, grazie alle nuove strutture inaugurate oggi. Lo studentato è un dono di Trentino, Alto Adige e Land Tirolo, dopo che il terremoto del 2016 aveva compromesso gli appartamenti che ospitavano circa 1.800 ragazzi. Sul posto per l'inaugurazione c'era il sottosegretario all'istruzione, Salvatore Giuliano, che ha sottolineato come Trento, Bolzano e il Tirolo abbiano dimostrato quale sia la forza del fare squadra. Tra gli altri sono intervenuti il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, il governatore del Trentino, Ugo Rossi, il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, e la commissaria straordinaria per la ricostruzione Paola De Micheli. "Abbiamo deciso di rispondere affermativamente alla richiesta che ci era stata fatta: per noi la speciale autonomia che caratterizza il Trentino significa innanzitutto responsabilità e disponibilità a mettersi al servizio di chi ha bisogno d'aiuto" ha detto Rossi.