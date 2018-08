Terremoto: Ceriscioli, successo straordinario RisorgiMarche

(ANSA) - ANCONA, 6 AGO - "La seconda edizione di RisorgiMarche è stata un successo straordinario". Così il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli sulla 2/a edizione del Festival di solidarietà ideato e diretto da Neri Marcorè per sostenere le comunità marchigiane colpite dal sisma con una serie di concerti gratuiti di grandi artisti, chiuso ieri dal concerto di Lorenzo Jovanotti. "Un grande ringraziamento - aggiunge - va a Neri Marcorè per aver ideato il festival: una manifestazione che si è calata nei territori e che ha raggiunto in pieno l'obiettivo di valorizzare i luoghi dell'entroterra, dalle montagne, i borghi e le chiese e abbazie colpiti dal sisma. Dietro le quinte della manifestazione c'è uno sforzo importante della Regione Marche non solo in termini di risorse economiche investite (circa 500 mila euro tra contributo e costi del personale impiegato), ma soprattutto in termini di uomini e donne che in questo mese hanno lavorato perché tutti gli eventi si svolgessero nel migliore modo possibile. A nome della Giunta - aggiunge Ceriscioli - voglio ringraziare tutte le persone che hanno permesso la piena riuscita degli eventi. Per la Regione hanno lavorato i servizi del turismo e della protezione civile tra dipendenti e volontari, circa 1700 persone nel complesso. Un festival che ha portato 200mila persone nel Piceno, nel Fermano e nell'entroterra di Macerata e che domenica scorsa con il concerto di Jovanotti ha avuto un ulteriore eccezionale risalto sulla stampa nazionale registrando la presenza di circa 70mila persone. La manifestazione - ha osserasto ancora il presidente - ha creato un indotto importante per i territori colpiti dal sisma proprio per accogliere questa marea umana. Continueremo a lavorare con le comunità locali in questa direzione".(ANSA).