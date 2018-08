Sisma, evento Bocelli per scuola Muccia

Con un'iniziativa su CharityStars la Fondazione Mediolanum Onlus raccoglierà fondi per sostenere la Andrea Bocelli Foundation nel progetto di ricostruzione della scuola di Muccia (Macerata) nelle Marche, zona duramente colpita dal terremoto del 2016: fino al 25 agosto con una donazione su www.CharityStars.com/Bocelli si parteciperà all'estrazione di una serata esclusiva (per due persone) col maestro Bocelli in occasione del concerto "La Notte di Andrea Bocelli" all'Arena di Verona l'8 settembre nell'ambito degli eventi organizzati dalla Celebrity Fight Night in Italy per la Bocelli Foundation e il Mohammed Ali Parkinson Center. L'obiettivo è restituire agli studenti il primo punto d'incontro e formazione per recuperare una preziosa quotidianità. Anche con una piccola donazione si vinceranno ticket lotteria e si potrà essere estratti per partecipare all'aperitivo pre-concerto o incontrare Bocelli. In vendita alcuni esclusivi cimeli del Maestro (cd, libri autografati e un videomessaggio di Bocelli).