RisorgiMarche, in 70mila per Jovanotti

Con la folla di 70mila persone che ha seguito ieri il concerto conclusivo di Lorenzo Jovanotti a Matelica (Macerata), ha raggiunto 150 mila presenze la seconda edizione di RisorgiMarche, festival di solidarietà ideato e diretto dall'attore, comico, imitatore e conduttore televisivo marchigiano Neri Marcorè per sostenere le comunità colpite dal sisma. L'edizione 2018, ha commentato Marcorè, "non poteva chiudersi in modo più bello e coinvolgente di questo: a quest'ultimo appuntamento ci aspettavamo circa 40mila persone ma sui prati sopra Matelica per festeggiare la manifestazione e tributare a Lorenzo l'affetto che merita per la generosità e il talento artistico, ne sono arrivate almeno 70mila. Lui e i suoi musicisti - ha detto ancora - hanno incantato, trascinato, estasiato il pubblico in un crescendo di emozioni che quando smetteranno di vibrare, e ci vorrà tempo, andranno a finire nell'album dei ricordi più intensi di quest'estate marchigiana.

Nei miei sicuramente".