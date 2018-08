Ps arresta 21enne, rapinava ragazzi

Un tossicodipendente 21enne di Ancona, con precedenti di polizia, avvicinava ragazzi e con minacce li costringeva a seguirlo in luoghi appartati dove si faceva consegnare i cellulari non mancando di controllare se le vittime avessero denaro nel portafogli o oggetti di valore. Così aveva fatto ai danni di due 16enni in Via Torresi e, un'ora prima, di un 17enne in P.zza Ugo Bassi ad Ancona. Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Ancona hanno notato il giovane entrare nel condominio nel quartiere del Piano San Lazzaro dove risiedeva e nascondersi in un sottoscala, e lo hanno bloccato. Il Tribunale di Ancona ha convalidato l'arresto del 21enne per l'accusa di rapina e lo ha posto agli arresti domiciliari. I due telefoni cellulari sottratti ai ragazzi sono stati ritrovati e restituiti ai proprietari.