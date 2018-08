Protocollo Servizio sanità Marche-Unipvm

Una protocollo d'intesa tra l'Università Politecnica delle Marche e la Regione. E' stato firmato, dopo 14 anni di attesa, e riguarda il Servizio sanitario regionale che ora agirà insieme all'ateneo. A siglare l'accordo il presidente della Regione Luca Ceriscioli e il rettore Sauro Longhi. Da ora in poi tutte le strutture sanitarie, dagli Ospedali Riuniti di Ancona all'Asur Marche passando anche per Marche Nord e Inrca, saranno in sinergia con l'Università per l'integrazione tra didattica, ricerca e assistenza. "La ricerca non sarà più separata dalla pratica - ha commentato il rettore Sauro Longhi - un'alternativa sarebbe stato avere un Policlinico ma è una idea superata". Per Ceriscioli è "uno dei protocolli più qualificanti che sono stati fatti perché sana ingiustizie presenti da anni", come gli adeguamenti economici al personale docente e l'incremento di 300mila che la Regione stanzierà rispetto ai 2 milioni di euro iniziali destinati ai corsi di studio professionalizzanti di area sanitaria.