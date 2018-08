Ferrari in fiamme dopo urto cinghiale

Una Ferrari, modello 360 F1 Modena, è stata distrutta da un incendio nella notte lungo la Ss77 nel Comune di Muccia dopo aver urtato o per evitare un cinghiale che attraversava la strada. Cinque unità dei vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme alla fuoriserie al km 44+600 della Statale, utilizzando anche un'autopompa proveniente dal distaccamento di Camerino. Sul posto anche i carabinieri di Camerino per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.