Cc,fiale cannabis sigarette elettroniche

(ANSA) - MACERATA, 6 AGO - Ricariche alla cannabis per sigarette elettroniche. Ne hanno sequestrate 21 i carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Macerata a un 35enne cameriere di Civitanova Marche fermato per un controllo dai militari dopo una prolungata attività di osservazione e pedinamento. L'uomo è stato denunciato per spaccio di stupefacenti. Le fiale contenevano una sostanza liquida e resinosa di 2 ml che, durante i successivi controlli, ha reagito positivamente al principio attivo dei cannabinoidi. Le 21 ricariche alla cannabis sono state sequestrate, così come le altrettante batterie per sigarette elettroniche sempre in possesso del 35enne. I carabinieri segnalano "un'evoluzione del fenomeno dello spaccio", riferendo di come l'assunzione di droghe tramite sigaretta elettronica sembri essere "la nuova frontiera" dello sballo tra i ragazzi con l'uso di metodi tecnologici che ne rendono più difficile l'individuazione da parte delle forze dell'ordine.