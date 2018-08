Vvf salvano ragazza e cane da incendio

Una giovane e il suo cane sono stati salvati questa mattina dai vigili del fuoco di Jesi intervenuti per l'incendio di una cucina di un appartamento di due piani in via Tronto. La ragazza ed il suo amico a quattro zampe si erano rifugiati in un balcone della palazzina, per sfuggire al fumo che saliva dal piano di sotto. Sono stati fatti scendere con una scala mentre venivano spente le fiamme dalla cucina e messo in sicurezza del locale coinvolto dall'incendio.

Ancora incerte le cause dell'incendio, forse divampato da un elettrodomestico.