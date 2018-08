Terremoto: De Micheli,scuola Fabriano passo verso normalità

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 4 AGO - E' un passo importante verso il "ritorno alla normalità" per i bimbi e per l'intera comunità di Fabriano. Lo sottolinea in una nota il Commissario per la ricostruzione Paola De Micheli che ha partecipato all'inaugurazione della nuova scuola per l'infanzia di via Don Petruio con il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio.

C'erano tra gli altri il il Presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, il Sindaco di Fabriano, Gabriele Santarelli, il Vescovo di Fabriano-Matelica, mons. Francesco Russo.

"Da settembre - osserva l'ufficio del commissario per la Ricostruzione - potranno tornare a svolgere attività didattica in una nuova scuola tutta per loro, moderna, innovativa, ad alta efficienza energetica". Si sono infatti conclusi i lavori del plesso scolastico 'don Petruio', ricostruito con un investimento dello Stato di 1,3 milioni di euro dopo che il precedente edificio che ospitava l'asilo era stato gravemente lesionato e reso inagibile dagli eventi sismici del 2016/2017: "Un concreto segnale di speranza per i cittadini fabrianesi e delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016/2017".

La struttura è in grado di ospitare quattro sezioni per un totale di 120 alunni: è costituita da due blocchi con due sezioni ciascuno e locali comuni e comprende un'aula per le attività libere, mensa, cucina e spazio per l'assistente.

Completano l'immobile un ampio spazio connettivo e una copertura a vetro di collegamento tra i due blocchi. La scuola è stata realizzata nel rispetto della classe d'uso IV, 'struttura strategica di protezione civile', ad altissima efficienza energetica. La tipologia costruttiva è in legno, con sistema a telaio leggero controventato del tipo 'Platform Frame'.

Il plesso scolastico di Fabriano, informa ancora il commissario straordinario per la ricostruzione, fa parte del gruppo di 18 scuole previste dall'ordinanza commissariale 14 del 2017 per un totale di oltre 94 milioni di euro di investimenti.

Tra pochi giorni verrà inaugurata anche la scuola di Amatrice, mentre sono in corso i lavori o verranno aperti a brevissimo i cantieri per altri quattro edifici. Per il resto delle scuole previste, sono state completate le procedure di gara e di affidamento dei lavori alle imprese appaltatrici e sono in corso le progettazioni per l'avvio dei lavori.(ANSA).