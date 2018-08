Sisma, incontro tra Ceriscioli e Di Maio

"Trovare strumenti per favorire le imprese marchigiane nella ricostruzione". Lo ha chiesto il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli al vice premier Luigi Di Maio durante un incontro a margine dell'inaugurazione della scuola dell'infanzia post sisma di via don Petruio a Fabriano. L'evento è stata occasione di conoscenza tra il presidente e il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico.

Si è parlato di temi che riguardano l'agenda marchigiana e il terremoto, delle crisi aziendali del territorio su cui il vicepremier si è impegnato, della necessità di semplificare il più possibile la normativa che riguarda la ricostruzione del post sisma. "In questi mesi di lavoro - ha fatto presente Ceriscioli durante il faccia a faccia - sono diversi i temi da affrontare per rendere più snelle le procedure. Il pacchetto di emendamenti presentati all'attenzione del Governo sono il condensato delle cose che servono".