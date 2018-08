Export Marche 12 mln euro verso Moldova

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 4 AGO - L'Italia è il terzo partner commerciale della Moldova nei settori tessile, abbigliamento, meccanico, metalmeccanico, automotive e agroalimentare. Le Marche, nel 2017, vi hanno esportato merci per un valore complessivo di oltre 12 milioni di euro. Il Paese offre una serie di opportunità di scambi di cui si è parlato nel confronto con Valeria Biagiotti, ambasciatrice d'Italia in Moldova, organizzato dalla Camera di Commercio di Ascoli Piceno.

L'agricoltura, ha spiegato Biagiotti, impiega più del 40% della popolazione attiva del Paese. Uno Stato "in crescita" che, fino a qualche anno fa aveva una bilancia commerciale orientata verso l'est poi l'embargo russo a vini e alla frutta locale ha portato il 53% dell'export verso l'Ue. L'iniziativa anticipa la missione delle imprese picene nella capitale Chișinău per agroalimentare e servizi. "I rapporti tra le aziende picene e moldave - ha detto il presidente della Camera di Commercio di Ascoli Piceno, Gino Sabatini - si sono consolidati nel tempo.